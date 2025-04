Ryan Coogler Come il Lupo de Il Gatto con gli Stivali 2 ha ispirato il villain del suo nuovo horror I Peccatori

Ryan Coogler, il genio dietro Black Panther, ha svelato un'incredibile fonte di ispirazione per il villain del suo nuovo thriller horror, I Peccatori: il Lupo del film d'animazione Il Gatto con gli Stivali 2. Un retroscena sorprendente che dimostra Come l'arte possa influenzarsi a vicenda, superando i confini di genere. I Peccatori: Un tuffo negli anni '30 con Michael B. JordanImmagina: anni '30, sud degli Stati Uniti, un'atmosfera carica di tensione. I Peccatori ti trascina in questo contesto, seguendo i gemelli Elijah e Elias Smoke, entrambi interpretati da Michael B. Jordan, mentre ritornano nella loro città natale per affrontare un male ancestrale. Un mix di horror e dramma storico che promette scintille. Occhi Rossi e Atteggiamento: L'Influenza Inaspettata del LupoCoogler ha rivelato che il look e l'atteggiamento del villain, interpretato da Jack O'Connell, devono molto al Lupo del film d'animazione.

