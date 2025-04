Calciomercato.it - Dai rossi del derby ai rigori contro Juventus, Inter e Milan: la moviola di Serie A

Tanti episodi nella stracittadina tra Lazio e Roma diretta da Sozza. Penalty chiesti da Lecce, Cagliari e Udinese: gli errori arbitrali della 32esima giornataIn attesa del monday night tra Napoli ed Empoli, la trentaduesima giornata del campionato diA ha già regalato tanti episodi da. Molti hanno riguardato ildella Capitale tra Lazio e Roma, che l’arbitro Sozza è riuscito a tenere in pugno.Sozza nelLazio Roma (LaPresse) – Calciomercato.itDopo pochi minuti dal calcio d’inizio, manata di Paredes a Zaccagni a palla lontana: bravo il fischietto di Seregno a coglierlo in diretta. Ci sta l’pretazione della condotta antisportiva che porta all’ammonizione, ma se avesse optato per la condotta violenta, e quindi all’espulsione, il Var non sarebbevenuto a correggerlo.