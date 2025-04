Ilnapolista.it - Sfortunatissimo Martín, al rientro in MotoGp si è fratturato undici costole (VIDEO)

Manco è tornato, Jorge, che già s’è rotto di nuovo tutto. Il campione del mondo in carica dellaormai preda del dominio di Marc Marquez, si è infortunato due volte nel precampionato (nel primo test a Sepang e in una sessione a Lleida di supermotard). In gara di nuovo Qatar, per l’esordio stagione e di nuovo a terra. Dopo essere stato investito di striscio da Di Giannantonio è finito in ospedale.Se está hablando poco, pero creo que Jorgehoy ha gastado una vida. La imagen de la caída es durísima. Ha estado muy cerca de ocurrir una desgracia tremenda. Gracias a Fabio por tener semejantes reflejos. pic.twitter.com/WCzeqpe1dY— Álex Faura (@alexfaura) April 13, 2025I primi esami avevano riscontrato uno pneumotorace. Ma la prognosi è molto peggiore:rotte, tanto che hanno dovuto effettuare un drenaggio toracico.