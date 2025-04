Sport.quotidiano.net - Atalanta, la forza dello spogliatoio. De Roon: “Contro il Bologna abbiamo cambiato l’atteggiamento”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 14 aprile 2025 – La. E dei capitani. L’è ripartita con la vittoria ‘scaccia crisi’ildopo una settimana di lavoro a testa bassa nel fortino di Zingonia e chiarimenti nellovoluti dai ‘quattro capitani’, Toloi, De, Djimsiti e Pasalic, i veterani del gruppo, rispettivamente in nerazzurro dal 2015 i primi due, dal 2016 il terzo e dal 2018 il quarto. Come ha spiegato nel dopo gara, in conferenza stampa, lo stesso Marten De, che indossa la fascia di capitano quando non gioca Toloi. “In settimanaparlato chiaramente: non potevamo più essere la squadra timida e poco incisiva vista nelle ultime partite. Serviva più cattiveria, più contrasti, più agonismo. Direi cheildimostrato tutto questo.