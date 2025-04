Schianto al incrocio un uomo e una donna in ospedale

Padovaoggi.it - Schianto all'incrocio: un uomo e una donna in ospedale Leggi su Padovaoggi.it Spettacolare incidente stradale questa mattina 14 aprile a Noventa Padovana. Il bilancio è di due feriti e il traffico bloccato, ma poteva andare sicuramente peggio. Alle 7.50 una Dacia guidata da un 61enne G.G. di Campolongo Maggiore (Venezia) transitando lungo la centralissima via Roma in.

Potrebbe interessarti anche:

Maiori auto fuori controllo danneggia più veicoli | si indaga sulla dinamica

Il video del pericolosissimo inseguimento a Los Angeles | conducente del furgone sfugge alla polizia a piedi

Scontro tra auto e moto all' incrocio 27enne grave al Ca' Foncello

Incidente a Concorezzo morto motociclista di 34 anni



Ne parlano su altre fonti Schianto all'incrocio: un uomo e una donna in ospedale. Gravissimo incidente mortale sulla Statale, deceduta una donna: Adriatica chiusa. Pabillonis, violento scontro ad un incrocio: gravissimi un uomo e una donna. Chieve - Grave incidente all'incrocio. Incidente a Piove di Sacco, schianto tra una Mini e una Punto: morto Andrea Zinelli, 44 anni, e ferita una don. Schianto frontale tra due auto a Città Sant'Angelo, donna in gravi condizioni [FOTO].

Nota di msn.com: Schianto all’incrocio, si ribalta con l’auto e finisce in ospedale - Spettacolare carambola all’incrocio fra via Massimo D’Azeglio e via Salvo D’Acquisto nella zona del centro commerciale L’Orologio di Grottammare.

Nota di padovaoggi.it: Schianto frontale: due feriti trasportati in ospedale - L'incidente oggi 4 aprile a Gazzo in via Garibaldi all'altezza di una curva. In ospedale una donna di Quinto Vicentino e un uomo originario della provincia di Pavia. Entrambi viaggiavano su Citroen C3 ...

Segnala msn.com: Tragedia nel Brindisino, schianto tra due auto: muore una donna straniera. Altri tre feriti gravi - Tragedia sulla sp51, all’altezza di Francavilla-Carosino e dell’incrocio per Oria ... L'articolo Tragedia nel Brindisino, schianto tra due auto: muore una donna straniera.