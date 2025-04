Elezioni Ecuador rieletto il presidente conservatore Daniel Noboa

Elezioni in Ecuador è stato rieletto il presidente conservatore Daniel Noboa. La sua rivale, la candidata di sinistra Luisa González, ha chiesto il riconteggio. Elezioni Ecuador: rieletto il presidente Daniel Noboa Il presidente in carica Daniel Noboa è stato rieletto presidente dell’Ecuador. Noboa è riuscito a sconfiggere con un margine considerevole la sua rivale, . Periodicodaily.com - Elezioni Ecuador: rieletto il presidente conservatore Daniel Noboa Leggi su Periodicodaily.com Alleinè statoil. La sua rivale, la candidata di sinistra Luisa González, ha chiesto il riconteggio.ilIlin caricaè statodell’è riuscito a sconfiggere con un margine considerevole la sua rivale, .

Ne parlano su altre fonti Elezioni in Ecuador, Noboa rieletto: “Una vittoria storica”. Ma Gonzales contesta il voto. Ecuador, Daniel Noboa rieletto presidente. Gonzalez chiede riconteggio. Elezioni in Ecuador, Noboa è stato rieletto: “Una vittoria storica”. Daniel Noboa rieletto presidente dell’Ecuador. Chi è l’uomo dell’élite che promette…. Ecuador: Daniel Noboa rieletto presidente, l'opposizione contesta. Elezioni in Ecuador, Noboa riconfermato presidente.

Secondo ilfattoquotidiano.it: Daniel Noboa rieletto presidente dell’Ecuador. Chi è l’uomo dell’élite che promette ordine e sicurezza - "Una grottesca frode elettorale!" accusa Luisa González, candidata del movimento correista Revolución Ciudadana ...

Scrive repubblica.it: Elezioni in Ecuador, Noboa rieletto: “Una vittoria storica”. Ma Gonzales contesta il voto - Con oltre 10 punti di vantaggio, il presidente uscente Daniel Noboa è stato dichiarato rieletto nel ballottaggio dalla commissione elettorale. La sinistra ...

Nota di msn.com: Ecuador, Daniel Noboa rieletto presidente. Gonzalez chiede riconteggio - A lui il 55,8% dei voti. La rivale: "Nei sondaggi ero in vantaggio, è un grottesco broglio elettorale". Noboa entrerà in carica il 24 maggio per un mandato di altri quattro anni ...