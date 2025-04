Sanità domani presidio in consiglio regionale di comitati e associazioni

comitati e delle associazioni scenderà in piazza a Genova, davanti alla sede del consiglio regionale.Il presidio vuole denunciare le conseguenze sulla salute pubblica delle. Genovatoday.it - Sanità: domani presidio in consiglio regionale di comitati e associazioni Leggi su Genovatoday.it "La salute si difende e non si svende": è con questo slogan che martedì 15 aprile alle ore 14 la Rete Liguria deie dellescenderà in piazza a Genova, davanti alla sede del.Ilvuole denunciare le conseguenze sulla salute pubblica delle.

Ne parlano su altre fonti Sanità: domani presidio in consiglio regionale di comitati e associazioni. Appalti e sanità, presidio Cgil al Consiglio regionale: «Aziende controllate ogni 17 anni». Mobilitazione dei sindacati contro la manovra fiscale: presidio davanti al consiglio regionale per scongiurare gli aumenti. La Cgil sarda contro la riforma sanitaria: domani il presidio sotto il Consiglio regionale. Sanità, Scalera: “Il Presidio Giannuzzi di Manduria non può essere ospedale di base, ma diventi struttura di primo livello”.. Abruzzo – Buco sanità: manifestanti occupano Consiglio regionale – Foto e video.

Secondo tp24.it: Sanità nel caos, domani Consiglio comunale straordinario a Trapani. Ma si teme per il numero legale - "La Uil Scuola Rua Trapani è un sindacato di persone, per le persone", lo ribadisce con forza Fulvio Marino, segretario generale Uil Scuola, in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo delle ...

Secondo ansa.it: L'associazionismo in piazza domani per la sanità pubblica - "Meno spese militari, più investimenti per la sanità pubblica!", è questa la parola d'ordine delle decine di manifestazioni, sit in, presidi, convegni, previsti in Italia per la Giornata europea contr ...

Nota di terremarsicane.it: Tasse più alte, sanità inefficiente: i sindacati insorgono. Presidio annunciato per giovedì 3 aprile davanti al Consiglio Regionale - «Si colpiscono i cittadini senza risolvere i veri problemi della sanità abruzzese». “Un presidio di mobilitazione, in concomitanza con i lavori del Consiglio Regionale dell ...