Spazionapoli.it - Neres e McTominay preoccupano Conte: avviso chiaro in vista di Napoli-Empoli

Leggi su Spazionapoli.it

Scatta l’allarme perindi: ancheli ha avvisati chiaramente, il dato.Ilaffronterà l’questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono chiamati ad una risposta di forza all’Inter, risultata vincitrice sabato nella gara contro il Cagliari.Gli azzurri dovranno fare i conti con qualche assenza, ma questo non deve essere un alibi. L’unico risultato possibile per rimanere in scia per la vittoria del titolo è infatti la vittoria: non c’è alcuna alternativa.a secco: allarme indell’La formazione vedrà, con tutta probabilità, la conferma del 4-3-3 condall’inizio e Raspadori dalla panchina. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” evidenzia però un dato sulla probabile formazione azzurra: le poche reti di altri calciatori alle spalle di Lukaku.