Quotidiano.net - Decespugliatore di Gompuy da 21V: potenza e versatilità per il tuo giardino, ora con il doppio sconto su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Ilelettrico a batteria diè progettato per offrire efficienza e praticità nella cura del verde, grazie a una lama in metallo resistente, due batterie da 21V da 2000 mAh, impugnatura regolabile e testa girevole a 90°. È disponibile sua 65,55 euro, con IVA inclusa, beneficia di unodel 5% e di un coupon extra dell'8% da applicare al momento del checkout. Il Must Have per la cura del tuoa batteria dicon lama in metallo, testa rotante e 2 batterie da 21V Il motore elettrico alimentato a batteria consente libertà di movimento senza fili, ideale per giardini di piccole e medie dimensioni. Le due batterie ricaricabili garantiscono un’autonomia prolungata, permettendo di alternarle per sessioni di lavoro continuative.