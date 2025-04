Ilnapolista.it - Fabian Ruiz è stato a lungo sottovalutato, da piccolo era soprannominato il “Messi di Los Palacios” (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

è diventato ormai uno degli insostituibili di Luis Enrique al Psg, dopo l’exploit all’ultimo Europeo vinto dalla sua Spagna. Ha dovuto faticare nella sua adolescenza, però, con il cambiamento della sua fisicità, che lo ha portato a sviluppare maggiormente la sua intelligenza tattica.lo definisce un calciatore in continua evoluzione.era“ildi Los” per il suo fisicoscrive:Per capire le particolarità del gioco di, bisogna tornare indietro di quindici anni. All’età di 14 anni, lo spagnolo, allora al Betis era ancora un centrocampista “”, fragile,“ildi Los” per la sua tecnica. In pochi mesi, cambia completamente; passa dall’essere 1,60 cm a quasi 1,89 cm, la sua altezza attuale, e deve quindi imparare a domare il suo nuovo fisico affrontando nuove problematiche: l’attività motoria, la muscolatura, la coordinazione di gambe e piedi.