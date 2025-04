MotoGP le condizioni di Jorge Martin dopo l’incidente a Lusail Lo spagnolo Poteva andare molto peggio

Jorge Martin finora. Lo spagnolo, festeggiato il titolo mondiale in MotoGP l’anno scorso in sella alla Ducati del Team Pramac, era molto motivato nell’affrontare la nuova sfida in Aprilia. Purtroppo per lui, tanti incidenti tra test pre-season e allenamenti l’hanno costretto a saltare i primi tre appuntamenti del campionato.Tornato in Qatar, la sua forma non era ideale e il suo target era quello di fare km per acquisire la giusta confidenza sulla moto di Noale. Sfortunatamente, l’iberico non è riuscito a portare a termine il GP ieri, dovendosi ritirare dalla gara nel corso del 14° giro, quando era nelle retrovie.Martin è finito con la sua Aprilia sul cordolo di curva 12-13, perdendo il controllo e venendo colpito involontariamente dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio che lo seguiva: “La scena più brutta della mia vita, siamo stati fortunati“, ha commentato il pilota italiano nel post gara. Oasport.it - MotoGP, le condizioni di Jorge Martin dopo l’incidente a Lusail. Lo spagnolo: “Poteva andare molto peggio” Leggi su Oasport.it Un 2025 da dimenticare perfinora. Lo, festeggiato il titolo mondiale inl’anno scorso in sella alla Ducati del Team Pramac, eramotivato nell’affrontare la nuova sfida in Aprilia. Purtroppo per lui, tanti incidenti tra test pre-season e allenamenti l’hanno costretto a saltare i primi tre appuntamenti del campionato.Tornato in Qatar, la sua forma non era ideale e il suo target era quello di fare km per acquisire la giusta confidenza sulla moto di Noale. Sfortunatamente, l’iberico non è riuscito a portare a termine il GP ieri, dovendosi ritirare dalla gara nel corso del 14° giro, quando era nelle retrovie.è finito con la sua Aprilia sul cordolo di curva 12-13, perdendo il controllo e venendo colpito involontariamente dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio che lo seguiva: “La scena più brutta della mia vita, siamo stati fortunati“, ha commentato il pilota italiano nel post gara.

