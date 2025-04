Metropolitanmagazine.it - La serie TV Tomb Raider con Sophie Turner sarebbe stata cancellata da Amazon

Il franchise disembrava pronto per una rinascita grazie alla recenteanime di Netflix, a un nuovo gioco e a unain fase di sviluppo per, ma quest’ultima potrebbe non essere più in produzione. In un nuovo articolo del Daily Mail, una fonte ha definito la“morta“, aggiungendo: “Ho sentito dire che non verrà realizzata“. Laera in fase di sviluppo e sceneggiatura da parte di Phoebe Waller-Bridge e, a quanto pare, vedeva protagonista, star di Game of Thrones, nel ruolo di Lara Croft.non ha commentato la notizia né ha rilasciato alcuna conferma ufficiale, ma l’articolo afferma cheè impegnato con altri film per gran parte dell’anno e che Jennifer Salke, che aveva inizialmente dato il via libera al progetto, non ricopre più il suo ruolo di responsabile degliStudios.