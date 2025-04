Un nuovo sito web per la promozione della Val di Pierle

nuovo sito web dedicato alla promozione della Val di Pierle, sabato 12 aprile nella sala polivalente di Mercatale è stato illustrato il portale www.valdiPierle.org, realizzato dal comitato Insieme per la Valle e patrocinato dalle Amministrazioni comunali di Cortona e Lisciano.

