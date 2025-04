Royal chic Charlene di Monaco sfoggia un tailleur celeste da favola e collana di perle al torneo di tennis a Monte Carlo

Royal glamour ha illuminato la finale del Monte-Carlo Masters 1000 di tennis, con Charlene di Monaco protagonista indiscussa a bordo campo. La principessa, al fianco del marito, il principe Alberto, ha sfoggiato un’eleganza che ha catturato tutti gli sguardi, dimostrando ancora una volta il suo innato senso dello stile. Ma non è stato solo l’outfit a fare notizia: l’acconciatura e i gioielli hanno completato un look da vera icona. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020 guarda le foto Il tailleur pantalone sulla terra rossa, look primaveriale per Charlene di MonacoPer l’occasione, Charlene ha scelto un elegante tailleur pantalone celeste di Crisoni, brand monegasco: un abbinamento perfetto con l’atmosfera di fine primavera che aleggiava nell’aria. Iodonna.it - Royal chic! Charlene di Monaco sfoggia un tailleur celeste da favola e collana di perle al torneo di tennis a Monte-Carlo Leggi su Iodonna.it Un tocco diglamour ha illuminato la finale delMasters 1000 di, condiprotagonista indiscussa a bordo campo. La principessa, al fianco del marito, il principe Alberto, hato un’eleganza che ha catturato tutti gli sguardi, dimostrando ancora una volta il suo innato senso dello stile. Ma non è stato solo l’outfit a fare notizia: l’acconciatura e i gioielli hanno completato un look da vera icona.di: i suoi look più belli del 2020 guarda le foto Ilpantalone sulla terra rossa, look primaveriale perdiPer l’occasione,ha scelto un elegantepantalonedi Crisoni, brand monegasco: un abbinamento perfetto con l’atmosfera di fine primavera che aleggiava nell’aria.

Ne parlano su altre fonti Principessa in bicicletta (elettrica): Charlene di Monaco sporty-chic per la mobilità sostenibile. Il look back to work di Charlene di Monaco: giacca e camicia pastello per l'evento con marito e figli. L'outfit regale di oggi: primo look d'autunno per Charlène di Monaco. Jacques e Gabriella di Monaco tra noia e smorfie al National Day 2024. Charlene di Monaco, la princess stilosa specializzata in jumpsuit elegante. I jeans a zampa di Charlene di Monaco per la moda Primavera 2024.

Riporta dilei.it: Charlene di Monaco elegantissima alla finale Rolex Masters Doubles, il tailleur celeste - Charlene di Monaco ha indossato un completo in tweed celeste per assistere alla finale di un prestigioso torneo di tennis ...

Secondo dilei.it: Charlene di Monaco formale nel completo color cioccolato (ma viene tradita dal vento) - Charlene e Alberto di Monaco si trovano a Côtes-d’Armor con i figli per una visita ufficiale: i loro look per l’occasione? A dir poco impeccabili, e coordinati.

dailymail.co.uk comunica: Princess Charlene of Monaco links arms with husband Prince Albert II - as couple exchange fond glances while attending tennis match - Princess Charlene of Monaco and her husband, Prince Albert II, put on a united front as they linked arms while attending a tennis match this afternoon.