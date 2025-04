Trump Io in salute Mi piace ciò che faccio stiamo rendendo l’America di nuovo grande

salute del presidente Usa Donald Trump, considerato dal suo medico in buona salute fisica e mentale. Sull’Air Force One alcuni giornalisti gli hanno chiesto come faccia a rimanere così in salute: “Perché mi piace quello che faccio, e penso che i risultati siano buoni. Sì, credo che stiamo rendendo l’America di nuovo grande. E questo mi fa stare bene. Credo che mi mantenga felice. Sì. Ok? Grazie. È una bella domanda.” Lapresse.it - Trump: “Io in salute? Mi piace ciò che faccio, stiamo rendendo l’America di nuovo grande” Leggi su Lapresse.it Domenica 13 aprile sono stati diffusi i dati relativi alladel presidente Usa Donald, considerato dal suo medico in buonafisica e mentale. Sull’Air Force One alcuni giornalisti gli hanno chiesto come faccia a rimanere così in: “Perché miquello che, e penso che i risultati siano buoni. Sì, credo chedi. E questo mi fa stare bene. Credo che mi mantenga felice. Sì. Ok? Grazie. È una bella domanda.”

