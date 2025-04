Un capannone agricolo avvolto dalla fiamme in piena notte ore di lavoro per i vigili del fuoco

notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati nel territorio cesenate, pompieri in azione per un incendio in collina. I vigili del fuoco, con le squadre di Cesena, Cesenatico e Savignano sul Rubicone, sono intervenuti verso le tre e mezza di notte a Borghi in via Oliveta per. Cesenatoday.it - Un capannone agricolo avvolto dalla fiamme in piena notte, ore di lavoro per i vigili del fuoco Leggi su Cesenatoday.it Una domenicadiper idelimpegnati nel territorio cesenate, pompieri in azione per un incendio in collina. Idel, con le squadre di Cesena, Cesenatico e Savignano sul Rubicone, sono intervenuti verso le tre e mezza dia Borghi in via Oliveta per.

Potrebbe interessarti anche:

Parco Nord a Niguarda | Orti e giardini per i bimbi Un angolo di campagna



Ne parlano su altre fonti Un capannone agricolo avvolto dalla fiamme in piena notte, ore di lavoro per i vigili del fuoco. Fiamme in un capannone agricolo a Barrali: intervento dei Vigili del fuoco per oltre quattro ore. Pietramelara, capannone agricolo in fiamme: incendio divampa anche nell'abitazione vicina. Violento incendio divampa in una cucina: capannone agricolo avvolto dalle fiamme. Pietramelara, capannone agricolo in fiamme: rogo si estende ad abitazione. Morra De Sanctis: incendio in un capannone agricolo, bruciate 280 rotoballe.

Come scrive ilgiornalelocale.it: Pietramelara, capannone agricolo in fiamme: rogo si estende ad abitazione - Dalle 12:30 di oggi, un vasto incendio ha interessato un capannone agricolo in via San Giovanni, nel comune di Pietramelara.

Lo riporta trmtv.it: Foggia, capannone agricolo aggredito dalle fiamme - Un incendio ha devastato un capannone in località Arpinova, distruggendo sette mezzi agricoli. Il fatto è avvenuto nella notte, nella zona rurale di Foggia. Verso le 3, le fiamme sono divampate all’in ...

Secondo casertace.net: GUARDA LE FOTO. Capannone prende fuoco e le fiamme colpiscono anche una casa - Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con le squadre impegnate a bonificare gli ultimi focolai prima di procedere con la messa in sicurezza dell'area ...