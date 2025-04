Bocconi sospetti al parco è allarme Una cagnolina è morta avvelenata

allarme Bocconi avvelenati nel quartiere cittadino di San Polo. La segnalazione e la crescente preoccupazione si stanno diffondendo rapidamente attraverso i social network: una cagnolina sarebbe morta dopo aver ingerito delle esche avvelenate.Secondo quanto riportato in un post pubblicato. Bresciatoday.it - Bocconi sospetti al parco, è allarme: "Una cagnolina è morta avvelenata" Leggi su Bresciatoday.it avvelenati nel quartiere cittadino di San Polo. La segnalazione e la crescente preoccupazione si stanno diffondendo rapidamente attraverso i social network: unasarebbedopo aver ingerito delle esche avvelenate.Secondo quanto riportato in un post pubblicato.

Ne parlano su altre fonti ? Bocconi sospetti al parco, è allarme: "Una cagnolina è morta avvelenata". Bocconi sospetti al parco, vicino al campo da basket e alle case: è allarme in paese. ? Allarme bocconi avvelenati al parco dei cani in città. Bocconi avvelenati nel parco cittadino (FOTO), l'allarme di Zampa Trentine: "Fate attenzione ai vostri cani". Bocconi mortali con spilla, allarme per i cani nel parco del rione. Bocconi "sospetti": lanciato l'allarme in Brianza.

Segnala lungoparma.com: Allarme bocconi avvelenati; la Polizia Municipale: “Attenzione nei parchi” - A dare l'allarme è la Polizia Municipale di Parma, tramite una foto postata sull'account Twitter.

Come scrive gazzettadiparma.it: Allarme spugne fritte al Parco Ferrari: un veleno per cani, gatti e bambini. Chi sa parli - «Apprendiamo del ritrovamento di spugne fritte al Parco Ferrari ... di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati appare l'annuncio di una sospetta esca avvelenata trovata in via ...

Riporta ilgazzettino.it: Polpette sospette nascoste al parco, l'allarme dei proprietari di cani. La paura è che siano avvelenate e riempite di chiodi: «Segnalate» - La voce si è diffusa molto velocemente tra residenti e cittadini che frequentano il parco, anche in compagnia dei loro cani, ed è scattato l'allarme con l'invito a prestare la massima attenzione.