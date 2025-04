Mistermovie.it - Oceania 2 Sbaraglia la Concorrenza Streaming: Numeri da Record!

Preparati a rimanere a bocca aperta!2 (Moana 2) sta riscrivendo le regole del gioco nello. Il sequel animato Disney, che vede la nostra eroinaintraprendere un nuovo viaggio epico negli oceani dell', ha infranto ognidi visualizzazioni. Ebbene sì, nella settimana dal 10 al 16 marzo, ha superato qualsiasi altro film su qualsiasi piattaformaquest'anno! Ricorda, in Italia Moana è conosciuta come2: Un Successo Inarrestabile Misurato in MinutiIparlano chiaro: quasi 2 miliardi di minuti di visione! Questo è il dato impressionante registrato da2, surclassando di ben 600 milioni di minuti la serie Reacher, piazzata al secondo posto. Un risultato che ha permesso ad2 di spodestare dal trono Back in Action di Netflix, che deteneva il primato di film più visto in una sola settimana del 2025.