Lopinionista.it - Prima edizione dell’Elba Comics + Players a Porto Azzurro

Da venerdì 25 a domenica 27 aprile il festival dedicato al mondo dei cosplay, dei fumetti, dei giochi di ruolo e della realtà aumentataISOLA D’ELBA – Da venerdì 25 a domenica 27 aprile, l’Isola d’Elba diventerà il regno di appassionati e curiosi die games.è infatti pronta ad accogliere la, il nuovo festival dedicato alla cultura pop tra fumetti, cosplay, giochi di ruolo e realtà aumentata.Ispirato al celebre Lucca& Games, il festival elbano, nato da un’idea del direttore artistico Stefano Picchi – noto per la sua esperienza nel mondo degli eventi culturali e artistici e per aver collaborato proprio con il festival di Lucca – vedrà l’allestimento di stand espositivi suddivisi in cinque aree tematiche:, per immergersi nel mondo dei fumetti classici e moderni, cartacei e digitali;, dedicata a sessioni di giochi da tavolo ed elettronici a cui i visitatori potranno partecipare; Fan Art Zone, con location dedicate ad un tema specifico in collaborazione con i comuni dell’isola; Didattica e Formazione, con masterclass, esposizioni e performance dal vivo; e Movie, con un cinema allestito per ospitare conferenze e proiezioni.