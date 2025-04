Lutto nel mondo della letteratura si è spento a 89 anni Mario Vargas Llosa

Leggi su Ilfaroonline.it

Lima, 14 aprile 2025 – Si èa 89lo scrittore peruviano, vincitore del Premio Nobel per la2010 e membro dell’Académie française: è morto domenica 13 aprile Lima, dove era tornato a vivere da qualche mese. “È con profonda tristezza che annunciamo che nostro padre,, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace”, ha scritto sui social il figlio maggiore Alvaro in un messaggio firmato anche dal fratello Gonzalo e dalla sorella Morgana.Negli ultimi mesi si erano moltiplicate le voci sul deterioramentosalute dello scrittore. “È alla vigilia dei 90, un’età in cui bisogna ridurre un po’ l’intensità delle proprie attività”, aveva dichiarato il figlio Alvaro lo scorso ottobre, senza specificare lo stato di salute del padre.