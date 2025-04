Diredonna.it - “Ho vissuto 72 ore senza parlare: quello che è successo dopo mi ha cambiato per sempre”

C’è un momento in cui anche le parole diventano rumore. Il mio è arrivato una sera qualunque, sommerso da notifiche, voci, meeting, opinioni non richieste. Così ho deciso di fare qualcosa di estremo: nonper 72 ore, restando nella mia vita di tutti i giorni. Nessun viaggio, nessun ritiro in montagna. Solo me, il mio mondo, e il silenzio.che è? Non solo ho riscoperto cosa significa “ascoltare”, ma ho trovato uno spazio mentale che non sapevo nemmeno di avere.Cos’è la “terapia del silenzio” (e perché tutti dovremmo provarla)Le sue origini si trovano nella filosofia zen, ma oggi è supportata anche da studi neuroscientifici.Uno studio dell’Università di Duke (2015) ha dimostrato che due ore di silenzio al giorno promuovono la rigenerazione delle cellule cerebrali nell’ippocampo.