Economia in leggera crescita ma nel 2024 chiudono più aziende di quante ne aprono

Economia ravennate tiene, registrando una lieve crescita, dello 0,2%, nel quarto trimestre del 2024. A rivelarlo è l'osservatorio della Camera di Commercio. Vanno bene i Servizi trainati dal Turismo, in difficoltà Industria. Ravennatoday.it - Economia in leggera crescita, ma nel 2024 chiudono più aziende di quante ne aprono Leggi su Ravennatoday.it Nonostante le preoccupazioni dati anche dallo scenario internazionale, l'ravennate tiene, registrando una lieve, dello 0,2%, nel quarto trimestre del. A rivelarlo è l'osservatorio della Camera di Commercio. Vanno bene i Servizi trainati dal Turismo, in difficoltà Industria.

