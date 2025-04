Pasqua 2025 Piogge Torrenziali e Sole Cocente Dove Colpiranno

2025 si preannuncia con condizioni meteorologiche estreme: forti Piogge al Nord, Sole e temperature elevate al Sud.? La Settimana Santa del 2025 si presenta con un mix di condizioni meteorologiche estreme sull'Italia. Mentre il Nord affronta Piogge Torrenziali, il Sud gode di un Sole Cocente e temperature elevate.? Lunedì 14 aprile: Al Nord, la giornata sarà caratterizzata da Piogge diffuse e rovesci intensi, con particolare attenzione alla Liguria e al Friuli-Venezia Giulia. Le temperature subiranno un calo, con massime tra i 13 e i 17°C. Al Centro, le regioni tirreniche vedranno Piogge sparse, mentre il Sud rimarrà in gran parte asciutto, con temperature tra i 20 e i 25°C.? Martedì 15 aprile: La perturbazione persisterà al Nord, con Piogge e rovesci soprattutto sul Friuli-Venezia Giulia. Abruzzo24ore.tv - Pasqua 2025: Piogge Torrenziali e Sole Cocente, Dove Colpiranno? Leggi su Abruzzo24ore.tv Roma - La Settimana Santasi preannuncia con condizioni meteorologiche estreme: fortial Nord,e temperature elevate al Sud.? La Settimana Santa delsi presenta con un mix di condizioni meteorologiche estreme sull'Italia. Mentre il Nord affronta, il Sud gode di une temperature elevate.? Lunedì 14 aprile: Al Nord, la giornata sarà caratterizzata dadiffuse e rovesci intensi, con particolare attenzione alla Liguria e al Friuli-Venezia Giulia. Le temperature subiranno un calo, con massime tra i 13 e i 17°C. Al Centro, le regioni tirreniche vedrannosparse, mentre il Sud rimarrà in gran parte asciutto, con temperature tra i 20 e i 25°C.? Martedì 15 aprile: La perturbazione persisterà al Nord, cone rovesci soprattutto sul Friuli-Venezia Giulia.

