Mercato energia, ecco Reset: il nuovo fornitore con un modello innovativo, sostenibile e trasparente

Contenuto sponsorizzato.Ilitaliano dell’elettrica attraversa una fase contraddistinta da grandi cambiamenti, inaugurati dalla fine deltutelato a luglio dello scorso anno. In aggiunta, a partire dal primo gennaio 2025, il Governo ha introdotto un’innovazione sostanziale, destinata a incidere notevolmente sui prezzi in bolletta. Per effetto del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, infatti, la tariffazione non sarà più basata sul PUN (Prezzo Unico Nazionale) bensì sul PUN Index GME calcolato, come si legge sul sito dell’ARERA, “come media dei prezzi zonali ponderata per le quantità acquistate in ciascuna zona di”. Le Legge di Bilancio prevede inoltre che i prezzi zonali siano “definiti in base agli andamenti delall’ingrosso dell’elettrica” e introduce un meccanismo “a compensazione dell’eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici, ndr) in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale”.