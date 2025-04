Napoli Empoli le ultime sulle formazioni e dove vederla in tv Scelte obbligate per Conte

Napoli, 14 aprile 2025 - Stavolta l'Inter ha vinto e quindi il Napoli deve replicare oggi a tono non per accorciare ma per restare in scia: dopo il mezzo flop di Parma, la capolista ha battuto tre colpi contro il Cagliari, mentre gli azzurri lunedì 14 aprile alle 20.45 ospiteranno l'Empoli al Maradona. Le probabili formazioni Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: ConteEmpoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: D'Aversa Orario tv e dove vedere Napoli-Empoli in streaming e in tv Napoli-Empoli (fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, la cui app è disponibile anche sulle console Playstation e XBox e sui dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast e TIMVISION Box. Sport.quotidiano.net - Napoli-Empoli, le ultime sulle formazioni e dove vederla in tv. Scelte obbligate per Conte Leggi su Sport.quotidiano.net , 14 aprile 2025 - Stavolta l'Inter ha vinto e quindi ildeve replicare oggi a tono non per accorciare ma per restare in scia: dopo il mezzo flop di Parma, la capolista ha battuto tre colpi contro il Cagliari, mentre gli azzurri lunedì 14 aprile alle 20.45 ospiteranno l'al Maradona. Le probabili(4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore:(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: D'Aversa Orario tv evederein streaming e in tv(fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, la cui app è disponibile ancheconsole Playstation e XBox e sui dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast e TIMVISION Box.

Potrebbe interessarti anche:

Bologna | Calabria out tre settimane mentre il club conferma la sede del ritiro estivo

Como-Torino LIVE 0-0 | Linetty vicino al vantaggio

McTominay | Gli allenamenti di Conte sono molto duri ma non si ottiene nulla senza lavorare duramente

Buongiorno il Napoli spera nel recupero lampo | la previsione sul rientro



Ne parlano su altre fonti Napoli-Empoli, le probabili formazioni: D'Aversa in piena emergenza. Napoli-Empoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Napoli-Empoli probabili formazioni: chance per Mazzocchi. Formazioni Napoli-Empoli: chi gioca titolare e le ultime su Meret, Buongiorno, McTominay, Spinazzola, Esposito e Colombo. Napoli - Empoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Napoli-Empoli: probabili formazioni e statistiche.

Riporta msn.com: Napoli-Empoli, le ultime sulle formazioni e dove vederla in tv. Scelte obbligate per Conte - Privo degli squalificati Anguissa e Di Lorenzo e dell'infortunato Buongiorno, il tecnico partenopeo punta su Gilmour e Mazzocchi: "Mi fido dei miei ragazzi, purché diano tutto per la maglia e per i ti ...

Segnala msn.com: Serie A, oggi Napoli-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv - La sfida Napoli-Empoli chiude oggi, 14 aprile, la 32esima giornata di Serie A. La gara è in programma allo stadio Maradona alle 20.45. I partenopei a caccia ...

Riporta msn.com: Napoli-Empoli probabili formazioni: da Mazzocchi e McTominay a Colombo - 14 Aprile 2025 - 09:00 Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Empoli. Saverio Fattori La trentaduesima giornata di Serie A si chiude con il monday night tra Napoli ed Empoli, partita fondamental ...