Aaron Pierre si è assicurato il ruolo in Lanterns grazie al suo provino, non a Rebel Ridge.

Aaron Pierre si è assicurato il ruolo in Lanterns grazie al suo provino, non a Rebel RidgeIl casting di Aaron Pierre per il ruolo di John Stewart nella prossima serie Lanterns della HBO ha suscitato speculazioni in merito ai fattori decisivi che hanno influenzato la scelta della rete, in particolare su cosa abbia più peso: le performance precedenti o le dinamiche del provino?Alla domanda se Rebel Ridge abbia avuto un ruolo fondamentale nell’ottenimento del ruolo di John Stewart da parte di Pierre, James Hawes (Operazione Vendetta, Slow Horses), regista dell’episodio pilota e del secondo episodio, ha offerto una prospettiva sfumata.Durante il periodo di casting dello scorso settembre, Pierre sarebbe stato preso in considerazione insieme a una serie di altri attori, tra cui Damson Idris (F1), Stephan James (21 BRidges), Sope Dirisu (Slow Horses), Kelvin Harrison Jr. Leggi su Cinefilos.it si èilinal suo, non aIl casting diper ildi John Stewart nella prossima seriedella HBO ha suscitato speculazioni in merito ai fattori decisivi che hanno influenzato la scelta della rete, in particolare su cosa abbia più peso: le performance precedenti o le dinamiche del?Alla domanda seabbia avuto unfondamentale nell’ottenimento deldi John Stewart da parte di, James Hawes (Operazione Vendetta, Slow Horses), regista dell’episodio pilota e del secondo episodio, ha offerto una prospettiva sfumata.Durante il periodo di casting dello scorso settembre,sarebbe stato preso in considerazione insieme a una serie di altri attori, tra cui Damson Idris (F1), Stephan James (21 Bs), Sope Dirisu (Slow Horses), Kelvin Harrison Jr.

