Sempre più aziende falliscono in Italia soprattutto al Nord

Italiana che non possono passare inosservati, ovvero quelli dei fallimenti delle aziende. Dopo anni di calo terminati nel giugno del 2020, l’Osservatorio procedure e liquidazioni di Cerved evidenzia infatti come alla fine del 2024 si sia registrato un picco del +17,2%, dato in netta crescita rispetto all’anno precedente. Ad accusare il colpo sono state soprattutto le realtà imprenditoriali del Nord d’Italia, con le società di capitali e di servizi che hanno palesato lo scenario peggiore.Boom di fallimenti in ItaliaDai dati Cerved emerge che, alla fine del 2024, in Italia è stato registrato un picco del 17,2% delle procedure fallimentari avviate dalle aziende. Si tratta, come detto, di una crescita annuale molto significativa, visto che il 2023 si era concluso con una percentuale decisamente più bassa, 9,8%. Quifinanza.it - Sempre più aziende falliscono in Italia, soprattutto al Nord Leggi su Quifinanza.it Ci sono numeri nell’economiana che non possono passare inosservati, ovvero quelli dei fallimenti delle. Dopo anni di calo terminati nel giugno del 2020, l’Osservatorio procedure e liquidazioni di Cerved evidenzia infatti come alla fine del 2024 si sia registrato un picco del +17,2%, dato in netta crescita rispetto all’anno precedente. Ad accusare il colpo sono statele realtà imprenditoriali deld’, con le società di capitali e di servizi che hanno palesato lo scenario peggiore.Boom di fallimenti inDai dati Cerved emerge che, alla fine del 2024, inè stato registrato un picco del 17,2% delle procedure fallimentari avviate dalle. Si tratta, come detto, di una crescita annuale molto significativa, visto che il 2023 si era concluso con una percentuale decisamente più bassa, 9,8%.

