Marcianise riduzione tariffe Tari 2025 bollette meno care per i cittadini

riduzione significativa della Tariffa Tari per l'anno 2025: bollette meno care per i cittadini di Marcianise. Rispetto al 2024 la proiezione realizzata rivela una prossima variazione in diminuzione dei costi del servizio per le famiglie. Nel dettaglio per le utenze domestiche ci sarà un risparmio di 33, 44, 50, 52, 54 e 55 euro annui in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare. Un risultato frutto dell'intenso lavoro portato avanti dall'assessore ai Tributi, Domenico Amarando, in sinergia con i dipendenti comunali del settore. Il calo delle Tariffe è stato possibile grazie a una decisa operazione di verifica eseguita su tutto il territorio cittadino che ha consentito di rilevare le effettive superfici tassabili e di individuare circa 800 utenze, tra domestiche e non domestiche, che sfuggivano al pagamento, ponendosi come dei veri e propri fantasmi nei confronti dell'Ente.

