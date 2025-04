Martin che paura Molte fratture Investito da Di Giannantonio in Qatar Poteva andare peggio

Martin. Il campione del mondo in carica, che aveva saltato i primi Gp in seguito alla caduta nei test pre stagionali di Sepang, ha rischiato grosso nella gara di rientro a Losail in Qatar. L’obiettivo del weekend era terminare il programma fino a domenica, ma proprio a pochi giri dal termine della gara lunga lo spagnolo è uscito oltre il cordolo di curva nove e, nel tentativo di rientrare, ha perso il controllo della moto cadendo al suolo, con Fabio Di Giannantonio che non è riuscito a evitarlo colpendolo sul fianco destro. Una brutta caduta e tanta paura, anche se Martin è sempre rimasto cosciente. Una volta trasportato in ospedale, gli esami a cui si è sottoposto Jorge Martin hanno evidenziato una contusione costale sul lato destro con pneumotorace, fortunatamente senza problemi agli arti, con minima soffusione pleurica, e otto fratture degli archi costali posteriori più tre fratture costali agli archi laterali. Sport.quotidiano.net - Martin, che paura. Molte fratture. Investito da Di Giannantonio in Qatar: “Poteva andare peggio” Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 14 aprile 2025 – Un 2025 da dimenticare per Jorge. Il campione del mondo in carica, che aveva saltato i primi Gp in seguito alla caduta nei test pre stagionali di Sepang, ha rischiato grosso nella gara di rientro a Losail in. L’obiettivo del weekend era terminare il programma fino a domenica, ma proprio a pochi giri dal termine della gara lunga lo spagnolo è uscito oltre il cordolo di curva nove e, nel tentativo di rientrare, ha perso il controllo della moto cadendo al suolo, con Fabio Diche non è riuscito a evitarlo colpendolo sul fianco destro. Una brutta caduta e tanta, anche seè sempre rimasto cosciente. Una volta trasportato in ospedale, gli esami a cui si è sottoposto Jorgehanno evidenziato una contusione costale sul lato destro con pneumotorace, fortunatamente senza problemi agli arti, con minima soffusione pleurica, e ottodegli archi costali posteriori più trecostali agli archi laterali.

