Caos nel carcere di Cassino 50 detenuti in rivolta devastano parte della struttura

Sovraffollamento sotto controllo, ma mancano 37 agenti penitenziari. La FNS CISL: "Sistema al collasso, servono interventi urgenti o si rischia il disastro"

