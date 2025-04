Ilrestodelcarlino.it - Cottura sana e versatile: compra la friggitrice ad aria con doppia modalità di cottura, OGGI con il doppio sconto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questaadcalda XXL da 30 litri unisce le funzioni di un forno elettrico tradizionale a quelle di unaad, grazie a 20 programmi preimpostati,di, potenza da 1800W e touchscreen LED intuitivo. Pensa che la trovi su Amazon a 115,83 euro, con IVA inclusa,del 5%, offerta a tempo limitato e coupon extra da 30 euro applicabile al checkout. Acquistala subito, è in promozioneadcalda XXL da 30L: forno multifunzione con 20 programmi e touchscreen LED La capacità interna di 30 litri consente di cucinare per 4-6 persone contemporaneamente, preparando pietanze come pollo intero, pizze, verdure, dolci o snack fritti. È ideale per famiglie o per chi ama cucinare in grandi quantità con un solo elettrodomestico.