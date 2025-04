Il dollaro ai minimi effetto Trump sui dazi e crescita del euro

dollaro scende ai minimi degli ultimi sei mesi dopo le ennesime dichiarazioni di Donald Trump sui dazi sui chip e con il timore che la confusione sulla politica tariffaria possa allontanare gli operatori dagli asset statunitensi. Il Bloomberg Dollar Spot Index ha perso lo 0,3% dopo aver toccato il livello più basso da ottobre. Quest'anno l'indicatore è sceso di quasi il 6% a causa delle crescenti tensioni commerciali con la Cina, dell'incertezza sulla politica Usa e con i dubbi sulla crescita economica americana. D'altra parte, l'euro sta vivendo il rally più rapido dal 2009, con gli operatori che scommettono su una salita fino a 1,20 dollari. La moneta unica europea ha raggiunto il suo livello più alto in tre anni alla fine della scorsa settimana, avvicinandosi a 1,15 dollari e viaggia oggi a ridosso di 1,14. Quotidiano.net - Il dollaro ai minimi: effetto Trump sui dazi e crescita dell'euro Leggi su Quotidiano.net Ilscende aidegli ultimi sei mesi dopo le ennesime dichiarazioni di Donaldsuisui chip e con il timore che la confusione sulla politica tariffaria possa allontanare gli operatori dagli asset statunitensi. Il Bloomberg Dollar Spot Index ha perso lo 0,3% dopo aver toccato il livello più basso da ottobre. Quest'anno l'indicatore è sceso di quasi il 6% a causae crescenti tensioni commerciali con la Cina,'incertezza sulla politica Usa e con i dubbi sullaeconomica americana. D'altra parte, l'sta vivendo il rally più rapido dal 2009, con gli operatori che scommettono su una salita fino a 1,20 dollari. La moneta unicapea ha raggiunto il suo livello più alto in tre anni alla finea scorsa settimana, avvicinandosi a 1,15 dollari e viaggia oggi a ridosso di 1,14.

Ne parlano su altre fonti Il dollaro ai minimi: effetto Trump sui dazi e crescita dell'euro. La Cina pensa di svalutare lo yuan, dollaro ai minimi da 6 mesi ed euro in rialzo: cosa succede alle valute con i dazi Usa. Cronaca di un’altra giornata nera sui mercati. Valute asiatiche e dollaro poco incoraggiati dal rinvio dei dazi di Trump; yuan cinese ai minimi da 17 anni. La decisione Usa: «Tariffe reciproche minimo al 10% con tutti i Paesi dal 5 aprile». Von der Leyen: conseguenze terribili. Trump si colpisce da solo, con i dazi crolla il valore del dollaro. L'euro in guadagno sul biglietto verde.

