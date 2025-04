Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano per un paio di cuffiette a processo il killer Daniele Rezza rischia ergastolo

Daniele Rezza a processo per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, avvenuto a Rozzano tra il 10 e 11 ottobre 2024. Il 31enne è stato ucciso mentre tornava a casa dal lavoro.

