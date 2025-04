Violenta rissa in pieno centro ragazzino di 13 anni finisce in ospedale con ferite al volto All’arrivo della Polizia erano però tutti spariti L’episodio di violenza in piazza San Marco a Latina

Latina, serata di violenza tra adolescenti: tredicenne ferito durante una rissa nel centroUn’altra notte di tensione nel cuore di Latina, dove sabato sera il centro cittadino è stato teatro di scontri tra gruppi di adolescenti. La situazione, sfuggita rapidamente al controllo, ha portato al ferimento di un ragazzo di 13 anni, trovato insanguinato in piazza San Marco e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti.Pugni, fughe e silenzi: il racconto di una serata fuori controlloLa prima segnalazione è giunta da piazza Dante, dove numerosi passanti hanno riferito di una zuffa tra decine di minorenni. Ma quando le volanti della Polizia sono arrivate sul posto, i gruppi si erano già spostati verso altre zone del centro. Seguendo nuove segnalazioni, gli agenti hanno raggiunto piazza San Marco, dove hanno trovato il 13enne con una lesione evidente alla mandibola e il volto coperto di sangue. Dayitalianews.com - Violenta rissa in pieno centro: ragazzino di 13 anni finisce in ospedale con ferite al volto. All’arrivo della Polizia erano però tutti spariti. L’episodio di violenza in piazza San Marco a Latina Leggi su Dayitalianews.com , serata ditra adolescenti: tredicenne ferito durante unanelUn’altra notte di tensione nel cuore di, dove sabato sera ilcittadino è stato teatro di scontri tra gruppi di adolescenti. La situazione, sfuggita rapidamente al controllo, ha portato al ferimento di un ragazzo di 13, trovato insanguinato inSane trasportato d’urgenza all’Santa Maria Goretti.Pugni, fughe e silenzi: il racconto di una serata fuori controlloLa prima segnalazione è giunta daDante, dove numerosi passanti hanno riferito di una zuffa tra decine di minorenni. Ma quando le volantisono arrivate sul posto, i gruppi sigià spostati verso altre zone del. Seguendo nuove segnalazioni, gli agenti hanno raggiuntoSan, dove hanno trovato il 13enne con una lesione evidente alla mandibola e ilcoperto di sangue.

