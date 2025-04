Lombardia baciata dalla fortuna vincite per oltre 209mila euro ecco dove

Lombardia torna ancora una volta ad essere la protagonista principale delle estrazioni del 10eLotto del weekend passato, grazie a una serie di vincite da 209mila euro nel totale.A Porlezza, in provincia di Como, è stato realizzato un 8 da 100.000 euro, a fronte di. Monzatoday.it - Lombardia baciata dalla fortuna, vincite per oltre 209mila euro: ecco dove Leggi su Monzatoday.it Come ha riportato Agimeg, latorna ancora una volta ad essere la protagonista principale delle estrazioni del 10eLotto del weekend passato, grazie a una serie didanel totale.A Porlezza, in provincia di Como, è stato realizzato un 8 da 100.000, a fronte di.

Scrive monzatoday.it: Lombardia baciata dalla fortuna, vincite per oltre 209mila euro: ecco dove - Non meno fortunati i giocatori del Lotto. Sempre in Lombardia si sono registrate due vincite da 23.750 euro l'una, a Casalpusterlengo in provincia di Lodi e a Marchirolo in provincia di Varese, grazie ...

pressgiochi.it comunica: 10&Lotto: premi per la Lombardia - La fortuna bacia la Lombardia con il 10&Lotto: negli ultimi due concorsi di venerdì 11 e sabato 12 aprile 2025, nella regione sono stati assegnati ricchi premi per oltre 167mila ...

ilgiorno.it comunica: Lotto e 10eLotto, pioggia di vincite in Lombardia: a Milano centrato un 9 Oro da 50mila euro - A San Gervasio Bresciano, in provincia di Brescia, è stato realizzato un terno da 23.750 euro sulla ruota Nazionale ...