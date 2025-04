Ilfattoquotidiano.it - “È tentato omicidio, non si può far finta di nulla”: Van der Poel furioso dopo la Parigi-Roubaix | Video

“Ho provato molto dolore, spero si possa arrivare all’identificazione di chi mi ha lanciato contro quell’oggetto“. La perfetta gara di Mathieu van deralla2025 è stata macchiata da uno spiacevole episodio. Verso la fine della corsa, mentre stava percorrendo un tratto in pavé al Moulin-de-Vertain (circa 30 chilometri dalla conclusione), uno spettatore gli ha tirato in testa una borraccia. In quel momento, van derera involato verso il magnifico tris nell’Inferno del Nord,la caduta di Tadej Pogacar. Ma quel gesto ha rischiato di compromettere tutto.“Non si può fardi. Credo sia giusto che venga denunciato e che possa finire a processo. L’UCI (l’Unione Ciclistica Internazionale, ndr) dovrebbe intervenire, se non dovesse farlo mi rivolgerò ai miei avvocati.