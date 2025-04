Ucraina attacco di droni russi a Odessa esplosioni

esplosioni sono state udite a Odessa: la città Ucraina sul Mar Nero è sotto attacco da parte dei droni russi. Lo ha riferito il sindaco di Odessa Gennady Trukhanov in un messaggio su Telegram. Almeno nove persone sono rimaste ferite. Le aree più colpite sono il quartiere Peresypsky e il centro città. I servizi di emergenza al lavoro per spegnere le fiamme. Tra i siti colpiti un magazzino e una struttura medica.

