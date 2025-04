L ex ufficio turistico rinasce con infopoint della via Francigena Già oltre mille pellegrini da inizio anno

pellegrini per vivere il Giubileo". Taglio del nastro per il nuovo infopoint della via Francigena e Romeo strata di via Ascenzi, che ha preso il posto dell'ex ufficio turistico e ancora prima la farmacia comunale. Un investimento della Regione Lazio, in quanto l'immobile. Viterbotoday.it - L'ex ufficio turistico rinasce con infopoint della via Francigena: "Già oltre mille pellegrini da inizio anno" Leggi su Viterbotoday.it "Un luogo a servizio deiper vivere il Giubileo". Taglio del nastro per il nuovoviae Romeo strata di via Ascenzi, che ha preso il posto dell'exe ancora prima la farmacia comunale. Un investimentoRegione Lazio, in quanto l'immobile.

