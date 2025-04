Elezioni comunali quando e dove si vota nel 2025

Elezioni comunali di quest'anno: gli elettori andranno al voto domenica 25 e lunedì 26 maggio. Lo ha stabilito giovedì 13 marzo il Consiglio dei ministri, varando il decreto Elezioni. Si voterà, dunque, in due giornate: domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7. Novaratoday.it - Elezioni comunali, quando e dove si vota nel 2025 Leggi su Novaratoday.it Sono state fissate le date delledi quest'anno: gli elettori andranno al voto domenica 25 e lunedì 26 maggio. Lo ha stabilito giovedì 13 marzo il Consiglio dei ministri, varando il decreto. Si voterà, dunque, in due giornate: domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7.

