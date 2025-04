361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 13 aprile 2025

Bene la fiction tratta dai libri della GazzolaNella serata di ieri, domenica 13, in onda su Rai1 l’ultima puntata della fiction Costanza conquista ben 3.711.000 spettatori pari al 21.9% di share.Su Canale5 Lo Show dei Record si ferma a 1.631.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine registra 670.000 spettatori (3.4%) e N.C.I.S. Origins538.000 spettatori (3%). Su Italia1, Le Iene presentano: Inside portano a casa 1.242.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3, Presadiretta registra 1.029.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 507.000 spettatori (3.7%). Su La7 La7 Storia presenta: Notre-Dame in Fiamme non va oltre 262.000 spettatori e l’1.5%. Su Tv8 il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 ottiene 1.050.000 spettatori con il 6.