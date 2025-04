LIVE Nuoto Assoluti 2025 in DIRETTA Bacico quarto all time in Italia nei 100 dorso Martinenghi in scioltezza Mao stupisce Morini e Viberti out

DIRETTA LIVE11.30: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 17.30 per la seconda sessione di finali. Buona giornata!11.29: Non sono mancate le sorprese in negativo con Sofia Morini e Ludovico Blu Art Viberti, protagonisti Assoluti nel 2024, fuori dalle finali rispettivamente di 200 stile e 100 rana.11.26: Si chiude così la seconda sessione di batterie agli Assoluti di Riccione, con diverse buone notizie dai giovani azzurri. Christian Bacico fa segnare il quarto miglior tempo in Italia all’time nei 100 dorso, Alessandra Mao, classe 2011, sbriciola il personale e centra l’accesso nella finale dei 200 stile libero con il quarto crono e quarto tempo anche per Mantegazza, classe 2005, nei 100 rana11.25. Queste le finaliste dei 200 stile libero: D’Innocenzo, Mascolo, Quadarella, Mao, Ramatelli, Sama, Menicucci, Biagiotti11. Oasport.it - LIVE Nuoto, Assoluti 2025 in DIRETTA: Bacico quarto all time in Italia nei 100 dorso! Martinenghi in scioltezza, Mao stupisce. Morini e Viberti out Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 17.30 per la seconda sessione di finali. Buona giornata!11.29: Non sono mancate le sorprese in negativo con Sofiae Ludovico Blu Art, protagonistinel 2024, fuori dalle finali rispettivamente di 200 stile e 100 rana.11.26: Si chiude così la seconda sessione di batterie aglidi Riccione, con diverse buone notizie dai giovani azzurri. Christianfa segnare ilmiglior tempo inall’nei 100, Alessandra Mao, classe 2011, sbriciola il personale e centra l’accesso nella finale dei 200 stile libero con ilcrono etempo anche per Mantegazza, classe 2005, nei 100 rana11.25. Queste le finaliste dei 200 stile libero: D’Innocenzo, Mascolo, Quadarella, Mao, Ramatelli, Sama, Menicucci, Biagiotti11.

