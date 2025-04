Inter-news.it - Inter-Bayern Monaco, Neuer non ce la fa. Urbig ancora titolare!

si disputerà mercoledì 16 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Manuel.LA DECISIONE – Insi assisterà nuovamente alla presenza di Jonasdal primo minuto, stante il forfait definitivo di Manuel. Come riportato da BILD, infatti, il portiere tedesco non harecuperato dal problema al polpaccio. Il suo possibile rientro è indicato per la prossima sfida di Bundesliga contro l’Heidenheim, anche se non vi è alcuna certezza riguardo l’effettivo verificarsi di tale recupero nella prossima settimana.non recupera. Altri due sìLA SITUAZIONE – L’assenza del portieresi contrappone al recupero di due calciatori importanti, per il, in vista del ritorno di Champions League contro i nerazzurri.