Sicurezza al top per la tua casa con la telecamera Tapo C510W impermeabile smart e ora scontata dell’11

Tapo C510W è una telecamera IP Wi-Fi da esterno dotata di risoluzione 2K 3MP, movimento panoramico a 360°, visione notturna a colori, rilevamento del movimento con notifiche intelligenti, audio bidirezionale e certificazione IP65 contro acqua e polvere. È disponibile su Amazon a 32,99 euro, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto dell'11%, in offerta a tempo limitato. Acquistala subito, è in promozione Tapo C510W: telecamera Wi-Fi da esterno 2K con visione a 360° e rilevamento smart La qualità video 2K (3 megapixel) assicura immagini nitide e dettagliate, superiori al classico standard Full HD. La rotazione motorizzata permette una copertura completa dell'area sorvegliata, eliminando gli angoli ciechi grazie al movimento orizzontale a 360° e verticale fino a 130°. Dotata di visione notturna a colori, la C510W garantisce sorveglianza efficace anche in condizioni di buio totale, grazie ai faretti LED integrati che si attivano automaticamente in caso di movimento.

