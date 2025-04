Anteprima24.it - Aggressione e colpi arma da fuoco, 3 arresti nel Napoletano

Tempo di lettura: 2 minutiSarebbe stato aggredito da tre persone anche con l’utilizzo di mazze da baseball e per difendersi avrebbe estratto una pistola provando are i rivali. Un fatto verificatosi a fine gennaio per il quale ora i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata e una misura cautelare di collocamento in comunità per minori da eseguire fuori regione, emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Napoli. I destinatari sono tre maggiorenni e un minore: per un uomo residente a Lettere l’accusa è di tentato omicidio e detenzione illegale di una pistola semiautomatica; per altri tre uomini di Gragnano e Boscoreale (di cui uno di 17 anni) i reati contestati sono lesioni personali gravi, rapina e detenzione illegale di armi.