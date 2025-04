Bonus elettrodomestici accesso con Spid o Cie su PagoPa quando arriva

arriva una novità importante per il Bonus elettrodomestici: l'incentivo sarà accessibile con Spid o Carta d'identità elettronica (Cie) tramite la piattaforma PagoPa. Lo prevede un emendamento approvato il 10 aprile. La gestione operativa sarà dunque affidata PagoPa – attraverso IDPay – e a Invitalia, che si occuperà anche dei controlli. Le risorse disponibili ammontano a 48,1 milioni di euro, dopo la detrazione dei costi di gestione. A beneficiarne saranno i cittadini che sostituiscono elettrodomestici obsoleti con modelli più efficienti, ma senza più il vincolo della classe energetica minima. Un altro punto chiave è la tutela della produzione europea: l'incentivo varrà solo per prodotti fabbricati nell'Ue. Inoltre, sarà obbligatorio smaltire il vecchio elettrodomestico, se di classe inferiore, favorendo un consumo più sostenibile.

