La Mille Miglia Experience Italy 2025 in tour a Salerno con Automobile Club Salerno.

Tempo di lettura: 2 minutiLaincon. La partenza da Sorrento, il percorso lungo la Divina, l’arrivo a, poi al Marina Port Village, Sicignano degli Alburni e infine a Caggiano, prima di approdare in Basilicata con direzione finale Bari. Un’affascinante giornata vissuta nel Salernitano, occasione di sviluppo turistico e di sport con il passaggio delle 34 auto della, con l’immaginazione che tornava al passato, ai fasti della iconica corsa d’Italia, ma lo sguardo sulla scenografia naturale di una delle zone più belle al mondo. Questa è stata la tappa salernitana della.Una magia non solo per gli equipaggi ma anche per i tanti appassionati o semplici curiosi, con gli sguardi ammirati mentre assistevano al passaggio delle auto lungo le strade, davanti ai negozi, sul lungomare salernitano, al Marina di Arechi Port Village.