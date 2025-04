Lapresse.it - Banconote false, smantellati siti di contraffazione e rete attiva su Telegram

dicommerciati anche tramite chat. Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria – Gruppo Antifalsificazione Monetaria (GAM) e il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì, nei confronti di due soggetti indagati, a vario titolo, per le ipotesi di reato relative alla produzione e spendita di.Il provvedimento si integra in una più ampia attività investigativa condotta dai Reparti Speciali delle Fiamme Gialle nei confronti di un collaudato sodalizio criminale dedito alla produzione e vendita dicontraffatte, sia in Italia che all’estero, attraverso le più diffuse applicazioni di messaggistica.