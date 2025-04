The Couple Pierangelo Greco ha dubbi su Antonino è un calcolatore Strategie e Nomination

Couple - Una vittoria per due", le dinamiche si fanno sempre più intense. Al centro del dibattito troviamo Antonino, il cui comportamento suscita sospetti. Pierangelo lo accusa apertamente: "Tra tutti è quello che sa giocare di più". Ma cosa si nasconde dietro i suoi modi garbati?I dubbi di Pierangelo Greco su Antonino: strategia o semplice educazione?Pierangelo non ha dubbi: Antonino è un abile stratega che, dietro una facciata di educazione, nasconde un piano ben preciso. Benedicta concorda, estendendo il discorso anche a Manila, considerata una giocatrice astuta che "non si espone". Tu cosa ne pensi? Credi che Antonino stia semplicemente usando la sua intelligenza? Brigitta fa da mediatrice: vanità o intelligenza?Brigitta cerca di smorzare i toni, vedendo in Antonino una persona intelligente, seppur forse un po' vanitosa.

