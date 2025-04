Uomini e Donne anticipazioni 14 aprile Francesca sbugiarda Gianmarco Gloria delusa

aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Si proseguirà da dove si era interrotta la messa in onda di venerdì scorso. Al centro dell’attenzione ci sarà Gianmarco Steri, il quale continuerà a discutere con le sue corteggiatrici. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, ci sarà un nuovo confronto tra Gloria e Sebastiano, che porterà la coppia a prendere una decisione drastica. Liti accese al Trono Over di Uomini e Donne: Gloria e Sebastiano chiudonoLe anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Gloria e Sebastiano si accomoderanno nuovamente al centro dello studio. Tra i due le cose continueranno a non andare bene a causa di alcune incomprensioni importanti. Ad un certo punto, poi, si parlerà di un gesto della dama nei confronti del cavaliere. Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni 14 aprile: Francesca sbugiarda Gianmarco, Gloria delusa Leggi su Tutto.tv Oggi, lunedì 14, andrà in onda una nuova puntata di. Si proseguirà da dove si era interrotta la messa in onda di venerdì scorso. Al centro dell’attenzione ci saràSteri, il quale continuerà a discutere con le sue corteggiatrici. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, ci sarà un nuovo confronto trae Sebastiano, che porterà la coppia a prendere una decisione drastica. Liti accese al Trono Over die Sebastiano chiudonoLedella puntata di oggi dirivelano chee Sebastiano si accomoderanno nuovamente al centro dello studio. Tra i due le cose continueranno a non andare bene a causa di alcune incomprensioni importanti. Ad un certo punto, poi, si parlerà di un gesto della dama nei confronti del cavaliere.

