La dea bendata strizza occhio a Oliveto Citra 2 vincite da quasi 150 000 euro per un giocatore

bendata strizza l'occhio ad Oliveto Citra: lo scorso fine settimana, infatti, sono state registrate due super vincite al Lotto da quasi 150.000 euro. Un fortunato giocatore, con due giocate per una spesa complessiva di 7 euro, ha centrato le vincite, rispettivamente, da 129.312 euro e 20. Salernotoday.it - La dea bendata strizza l'occhio a Oliveto Citra: 2 vincite da quasi 150.000 euro per un giocatore Leggi su Salernotoday.it La deal'ad: lo scorso fine settimana, infatti, sono state registrate due superal Lotto da150.000. Un fortunato, con due giocate per una spesa complessiva di 7, ha centrato le, rispettivamente, da 129.312e 20.

Ne parlano su altre fonti La dea bendata strizza l'occhio a Oliveto Citra: 2 vincite da quasi 150.000 euro per un giocatore. Lotto, la dea bendata strizza l'occhio alla Campania: vincita anche a Salerno. La dea bendata strizza l'occhio alla nostra provincia: centrati 20mila euro a Campagna. Lotto in Campania: vinti oltre 57mila euro, la dea bendata strizza l'occhio anche a Bellizzi. La dea bendata bacia Salerno e Battipaglia: vincite a Lotto e 10eLotto. SuperEnalotto: in Campania centrati due “5” per oltre 85mila euro, la dea bendata strizza l'occhio anche al salernitano.

Si apprende da salernotoday.it: Lotto in Campania: vinti oltre 57mila euro, la dea bendata strizza l'occhio anche a Bellizzi - La dea bendata strizza l'occhio alla Campania. Nell’ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews, vinti 57.325 euro: a Marigliano, in provincia di Napoli, in corso Vittorio Emanuele III, il ...